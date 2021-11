O Festival Podes, que "celebra e promove podcasts portugueses", decorre este ano entre Lisboa e o Porto e vão ser escolhidos vencedores em 13 categorias.

Estão nomeados, no total, 49 podcasts, entre eles a série áudio em cinco episódios "A Ponte", sobre a queda da ponte Hintze Ribeiro, de Pedro Soares Botelho, publicada no SAPO24 entre março e abril de 2021. O anúncio foi feito na tarde de terça-feira, no auditório do Público, co-produtor do evento.

"A Ponte" é uma série em áudio sobre a destruição da estrutura que ligava Castelo de Paiva a Entre-os-Rios, cruzando o Douro. Entre testemunhos de operacionais, autarcas e jornalistas, reconstruímos as razões por trás do acidente, os dias de sofrimento na margem do rio e as sequelas que perduram neste concelho no topo do distrito de Aveiro.

Nomeados na categoria "Narrativa": 110 Histórias|110 Objetos;

24 Segundos;

A Ponte;

Fumaça;

Sons de Lisboa.

Os vencedores vão ser conhecidos no próximo domingo, 7 de novembro, às 21h00, numa cerimónia que está marcada para o auditório do ISEG, em Lisboa.

A primeira edição do festival aconteceu a 9 de novembro de 2019 e a segunda edição, em 2020, de 2 a 8 de novembro, em versão online. A terceira edição acontece agora de 2 a 7 de novembro de 2021, ao vivo e online. "Durante vários dias, o festival inclui workshops, conversas, podcasts ao vivo, entrega de prémios e outras surpresas que estamos ainda a consolidar", segundo a organização.