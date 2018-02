No sábado, a comunidade LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros - levou as cores do arco-íris às ruas de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. Mais de 70 carros alegóricos e cerca de 3500 participantes protagonizaram a Marcha de Orgulho Gay, um dos maiores eventos da comunidade, a que assistiram mais de 25 mil pessoas vindas de todo o país.

No ambiente de festa, entre as cores vivas, os fatos elaborados e as bandeiras erguidas, desfilava pela rua Ponsonby a primeira-ministra Jacinda Ardern, acompanhada pelo ministro das finanças Grant Robertson e a deputada trabalhista Louisa Wall.

Esta é a primeira vez que um primeiro-ministro faz parte do desfile de Orgulho Gay. Ardern, segundo o jornal The Guardian, dançou com os participantes e tirou fotografias com a comunidade. Contudo, aproveitou o dia para reforçar a necessidade de combater os casos de bullying e discriminação que a comunidade enfrenta, bem como ajudar as pessoas LGBT que sofrem de problemas de saúde mental.

“Ultimamente, esta é uma parada acerca da diversidade e inclusão. Estou muito orgulhosa do que a equipa tem feito para tornar isto [a diversidade e inclusão] real ao longo dos anos e nas nossas leis”, disse Ardern à TVNZ. “Mas não podemos ser complacentes. Enquanto houver crianças LGBT na Nova Zelândia com altos níveis de problemas de saúde mental ou danos pessoais, significa que temos muito trabalho por fazer”, acrescenta.

Shaughan Woodcock, organizador da parada, disse, ao New Zealand Herald, que a presença da primeira-ministra é “muito entusiasmante” e que representa um “avanço significativo”. “Acho que a mensagem geral que passa é a de que estamos a ser liderados por um governo progressista, um governo que representa todos os grupos e não apenas alguns”, sublinha Woodcock.