O que é uma sexta-feira 13 para um habitante de Montalegre?

A Sexta 13 é um dia de celebração vibrante, que mistura a tradição, o misticismo e a festa. Este é um dia que transcende o conceito de azar associado à data. Em Montalegre, a Sexta 13 é vista como uma oportunidade de reverter o azar, celebrando-o com muita animação e alegria, com muita música, dança, comida e bebida. É, sem dúvida, um dos dias mais animados e aguardados do ano.

Exemplifique o que é um dia ‘normal’ nesta data...

O dia começa bem cedo, com as preparações para a festa a tomarem conta da vila. Ao longo do dia, os habitantes e visitantes começam a chegar e a envolver-se na festa. A celebração começa oficialmente às 13h13, com o disparo de 13 foguetes, marcando o início da folia. A Praça do Município é o centro nevrálgico dos festejos de arranque, onde começam a surgir as primeiras bruxas, demónios e outras criaturas fantásticas, com os moradores a trajar a rigor para entrar no espírito do evento. Ao longo do dia, as ruas de Montalegre tornam-se num desfile de personagens míticas e sobrenaturais. As lojas e restaurantes locais começam a receber as multidões, que aproveitam o momento para degustar produtos regionais de excelência, como o fumeiro, e comprar artesanato do Barroso.

À noite, a animação atinge o seu auge, com música e danças que invadem as ruas, praças e jardins, bem como o incrível castelo. O ambiente é festivo e de celebração, onde todos se juntam para, simbolicamente, afastar os males e as energias negativas e se renovarem espiritualmente até à próxima Sexta 13. Nesta fase é servida a tradicional queimada, bebida quente e de forte teor alcoólico, preparada pelo nosso querido Padre Fontes, que mantendo a tradição de esconjurar as más energias, assegura a sua bênção, rezando pelo afugentar do mal com a ajuda de todos os presentes. A festa estende-se pela noite adentro, com muita diversão e a energia da comunidade local e seus visitantes.

Sabe as razões pelas quais esta data se começou a celebrar de forma especial?

A celebração da Sexta 13 em Montalegre está enraizada em lendas e mitos locais que se associam ao sobrenatural. Antigamente, os habitantes da região, não associando explicações claras a certos fenómenos misteriosos que aconteciam à volta desta data, como luzes incomuns ou aparições misteriosas, colocavam o ónus no sobrenatural. Ao longo do tempo, essa atmosfera de mistério foi transformada numa grande celebração, onde o misticismo e a tradição se entrelaçam, criando uma festa de rua única. Neste evento o intuito não é "temer" a data, mas reverter o azar que lhe é conotado e transformá-lo numa incrível e dinâmica festa em comunidade.

Agora até as crianças de Montalegre já sentem esta data enraizada...

Embora a Sexta 13 seja uma data conhecida internacionalmente, a forma como é celebrada em Montalegre tem raízes profundas na cultura local. Não é algo ‘americano’ ou importado, mas sim uma tradição genuinamente enraizada na mística da região. As crianças de Montalegre crescem imersas nesta celebração e desde muito cedo começam a participar nos preparativos, nas danças e até nas fantasias, perpetuando uma tradição que se transmite de geração em geração. A festa começa, de facto, a ser vivida desde a infância e prolonga-se por toda a vida, com uma envolvência crescente ao longo dos anos.

É algo importante para a economia local...

Sim, a Sexta 13 é, sem dúvida, uma das maiores fontes de dinamismo económico de Montalegre. A festa atrai milhares de visitantes, não só da região, mas também de outras partes do país, o que impulsiona a procura por alojamento, restauração e produtos locais, como o fumeiro e o artesanato. Os comerciantes e produtores locais beneficiam diretamente desta afluência de público, sendo este evento um dos momentos mais importantes do ano em termos de geração de receitas e visibilidade para a economia local.

Tido como um dos maiores festivais de rua em Portugal, o que poderá ser feito para que esta celebração seja ainda maior e comece a chamar até mais pessoas do exterior?

Para que a festa da Sexta 13 de Montalegre continue a crescer e atraia mais visitantes de fora, seria importante alargar as atividades e tornar o evento ainda mais inclusivo, com atrações para todos os gostos e idades, estendendo as festividades ao longo de todo o fim de semana que se lhe segue, uma vez que a gastronomia convida a boas degustações e a natureza a caminhadas com paisagens e lugares deslumbrantes, que podem e devem ser mais exploradas neste contexto. A promoção do evento a nível nacional e internacional também pode contribuir para aumentar a visibilidade do evento. Além disso, é essencial preservar a autenticidade da celebração, mantendo as suas raízes culturais e místicas, ao mesmo tempo que se incorporam novas formas de entretenimento, garantindo uma experiência única e inesquecível para todos os participantes.