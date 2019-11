O novo avião da frota da TAP Air Portugal, um A321neo, vai levar para os céus o nome de Raul Solnado, um dos mais populares e reconhecidos humoristas, atores e apresentadores de televisão da segunda metade do século passado.

A homenagem decorreu esta quinta-feira no aeroporto de Lisboa, no hangar 6 da TAP, no Dia da Televisão, onde estiveram presentes familiares e amigos de Raul Solnado, com destaque para a neta Joana Solnado, que seguiu as pisadas do avô e que hoje é atriz, e de Renato e Mikkel Solnado, filhos de Raul Solnado.

No decorrer da cerimónia, em que foi desvendada a pintura na fuselagem do A321neo da TAP com o nome do ator, humorista e apresentador, foi ainda possível ouvir excertos de um dos maiores sucessos da sua carreira, “A Guerra de 1908”, bem como ver alguns spots publicitários da TAP protagonizados por Raul Solnado no final da década de 70 e início da década de 80.

Depois de homenagear Jorge de Sena, Agustina Bessa-Luís, Carlos Paredes e, mais recentemente, Zé Pedro, a TAP escolheu outro nome das artes para baptizar um dos seus novos aviões.

Raul Solnado nasceu em Lisboa a 19 de outubro de 1929, vindo a falecer nesta mesma cidade em agosto de 2009, com 79 anos de idade.

Ao longo da sua vida, notabilizou-se não só em Portugal, mas também no Brasil, como humorista e ator, e pela sua participação e apresentação em diversos programas de televisão, dos quais se destacam “Zip-Zip”, transmitido em 1969, e “A Visita da Cornélia”, de 1977, ambos na RTP e grandes sucessos de audiência.