“A Universidade e o conhecimento exigem pessoas”, afirmou Manuel Heitor à agência Lusa à margem de uma sessão na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que marca o reinício de sessões presenciais nesta instituição.

Manuel Heitor afirmou que o próximo ano letivo “tem que começar a ser preparado já, sem esperar até setembro” e se terão que “adotar medidas de ensino combinado: presencial e à distância”, abrindo o ensino superior a mais jovens, e destacou que se vai viver uma “situação crítica associada ao desemprego” provocado pela pandemia.

Por isso, é preciso começar "já em maio e junho uma reativação faseada e com responsabilidade", planeando para o próximo ano letivo o que poderá ser presencial e mantido à distância.

O ministro indicou que no próximo letivo, as universidades e politécnicos poderão abrir concursos especiais para estudantes que tenham terminado o ensino secundário pela via profissional.

Até agora, esses alunos só podiam entrar fazendo os exames de acesso dos alunos que entram pela via humanística ou científica ou através da realização de cursos curtos de acesso.