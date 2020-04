O convidado do segundo episódio d'"A Vida em Tempos de Pandemia" é o David Miranda. Empresário no ramo das cozinhas, diz que num dia estava a colocar panfletos na loja para implementar medidas de higiene e segurança, para no outro dia ter de fechar o espaço onde tem o seu showroom de cozinhas.

Tendo perdido grande parte do negócio praticamente de um dia para o outro, refere que "é importante ter colaboradores que ajudem as empresas" e que a situação que vivemos "pode mesmo mandar uma empresa abaixo", pelo que essa compreensão da parte daqueles que trabalham consigo teve um papel fundamental. "Sem sacrifício não chegamos lá e eles entenderam isso e foram todos impecáveis", refere.

"Há empresas que, por melhores decisões que tomem, vão cair", o que "é assustador", diz ainda o David, casado e com um filha, ainda que o seu otimismo e sentido de humor não desapareçam quando questionado sobre o futuro. "Qual futuro? O da empresa ou da minha relação? Na minha relação nem os bancos ajudam", responde, entre risos, numa conversa que foi gravada ainda durante o mês de março de 2020.

Como está a viver estes tempos de pandemia? E como é que isso afetou a sua vida a nível pessoal e profissional? Conte-nos a sua história através do e-mail 24@sapo.pt.