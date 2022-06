Carlos Carreiras foi internado no Hospital de Cascais, como o próprio fez saber através da sua conta de Facebook. Em causa estão complicações de saúde provocadas pelos tratamentos à covid-19.

"A despedir-me dos 60’s e prestes a celebrar os 61, a vida tentou pregar-me uma partida. Apanhei Covid mas isso, muitos já apanhámos e comigo os sintomas até foram muito ligeiros. O problema veio depois, com a necessária sobredose de medicamentos que juntou aos que normalmente tomo para a tensão e colesterol, agora também no controlo da infeção Covid", escreveu na publicação onde se apresenta numa cama de hospital.

créditos: Carlos Carreiras | Facebook

A junção destes fármacos "reactivou uma ulcera com perda de sangue que fez baixar significativamente os níveis de hemoglobina e provocou quebras de tensão tendo perdido os sentidos por três vezes", fez saber.

No entanto, Carreiras já adiantou que está a recuperar, precisando, todavia, de "mais uns dias de convalescença" para estar "de volta à luta".

O autarca deixou ainda "uma palavra de grande apreço e agradecimento a todos/as que têm cuidado de mim, desde Bombeiros, INEM e Hospital de Cascais, têm sido de um enorme profissionalismo e humanismo".

"Não aceito que possam dizer que foram assim por estar nas funções que estou, já que acompanhei o tratamento a muitos outros cidadãos e a todas trataram com o maior carinho, preocupação e profissionalismo, diga-se que também com alguns com enorme paciência", assinalou.