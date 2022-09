Quatro décadas depois, o ator James Earl Jones vai deixar de emprestar a sua voz ao vilão Darth Vader, da Guerra das Estrelas.

Aos 91 anos, o último projeto do ator a fazer a voz de Darth Vader foi exibido este ano na Disney +, concretamente na série Obi-Wan Kenobi.

Segundo a revista Collider, Jones autorizou, no entanto, a Disney a utilizar material de arquivo como base para filmes e séries no futuro. Na prática, isso significa que a voz do ator será recriada com inteligência artificial.

"O ator assinou a autorização para usar todo o arquivo de gravações da sua voz, de modo a manter Vader vivo", lê-se na publicação.