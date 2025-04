Via do Infante que a partir de dia 1 de janeiro de 2025 deixa de se fazer o pagamento de portagem naquela autoestrada. O parlamento aprovou, em maio, o projeto-lei do Partido Socialista para o fim das portagens em algumas antigas Scut, nomeadamente na A4; A13 e 13-1; A22; A23; A24; A25 e A28, Faro, 31 de dezembro de 2024. LUÍS FORRA/LUSA.

Lusa