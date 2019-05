Um tremor de terra de magnitude 7,2 abalou hoje a Papua-Nova Guiné, país situada no designado Anel de Fogo do Pacífico, que regista sismos com frequência, informou a agência norte-americana para a Geologia (USGS).

Esta agência localizou o epicentro do abalo a cerca de 260 quilómetros a norte da capital, Port Moresby. O hipocentro foi situado a 126 quilómetros e o risco de 'tsunami' afastado. O evento ocorreu às 07:19 horas locais (22:19 de Lisboa).