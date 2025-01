O abatimento da Estrada Nacional (EN) 329 no final do dia de domingo, está a obrigar ao desvio do trânsito pelas estradas municipais (EM) 239 e 1039, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

Uma ponte ruiu na estrada nacional 329 com a violência das águas da ribeira provocada pelo mau tempo, Tarouca, 27 de janeiro de 2025. A estrada nacional 329 encontra-se encerrada ao trânsito entre as localidades de Vila Chã do Monte e Espinheiro, nos concelhos de Tarouca e Vila Nova de Paiva. MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA