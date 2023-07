O SAPO24 contactou todas as dioceses portuguesas que afastaram preventivamente sacerdotes devido a suspeitas de abuso sexual de menores. Até à data, apenas as dioceses de Lisboa, Porto e Guarda têm processos arquivados e sacerdotes de volta ao exercício das suas funções pastorais.

As dioceses de Braga e Évora explicam que a investigação se mantém. Por sua vez, as dioceses de Angra, Vila Real e Viseu não prestaram qualquer esclarecimento em tempo útil.

Lisboa

O Patriarcado de Lisboa recebeu uma lista de 24 nomes, enviada pela Comissão Independente. Desses, quatro sacerdotes foram afastados preventivamente.

Em junho, dois deles regressaram ao ativo: o padre Mário Rui, das paróquias de São Nicolau e da Madalena, em Lisboa, anunciou o fim da suspensão do exercício pastoral numa carta aos paroquianos e um padre do concelho de Torres Vedras também retomou funções. D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, confirmou ao SAPO24 o regresso ao ativo dos dois sacerdotes. Ambos os casos diziam respeito a denúncias anónimas.

Já em julho, o padre Teodoro Sousa, pároco da Malveira e da Venda do Pinheiro, anunciou no Facebook ter autorização para voltar a celebrar "missas, batizados, casamentos, funerais, e tudo o mais que é próprio do exercício do sacerdócio". Contudo, foi afastado das paróquias onde estava nas nomeações conhecidas no passado dia 16, pelo que ainda não terá outro lugar atribuído.

Assim, três sacerdotes de Lisboa já viram retiradas as suspensões.

Porto

A Diocese do Porto recebeu da Comissão Independente "uma lista de alegados abusadores que continha 12 nomes". Três sacerdotes foram afastados preventivamente.

Em comunicado, a 14 de julho, foi referido que a Diocese "instaurou inquérito, tendo o mesmo sido arquivado, nos termos do Art.º 277.º, n.º 2 do Código do Processo Penal, a respeito de todos e cada um dos nomes lá referidos".

Guarda

No total, a lista tinha dois nomes. Um padre foi afastado por suspeitas de abuso sexual de menores, dando início a uma investigação.

Segundo a SIC Notícias, o sacerdote já voltou ao ativo. O processo terá sido arquivado por falta de provas. O SAPO24 contactou a Diocese da Guarda, mas não foram prestadas declarações sobre o caso.

Braga

A arquidiocese de Braga informou ter recebido da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja uma lista de oito alegados abusadores. Um dos sacerdotes "foi afastado preventivamente do exercício público do ministério sacerdotal".

Agora, a 20 de junho, a Diocese de Braga refere ao SAPO24 que "o sacerdote afastado preventivamente do exercício público do ministério sacerdotal mantém-se na mesma situação, ou seja, não está no ativo".

"Reiteramos o que informámos em comunicado de 10 de março do presente ano: A decisão cautelar de afastar preventivamente o sacerdote em causa não prejudica o princípio da presunção de inocência. Trata-se de aplicar as linhas orientadoras de ação da Igreja em matéria de abusos sexuais de menores, em conformidade com o Vade-mécum sobre procedimentos relativos a casos de abuso sexual de menores cometidos por clérigos", é ainda referido.

Assim, "estando a decorrer o processo civil e canónico, a Arquidiocese entende que não deve prestar mais esclarecimentos".

Évora

O arcebispo de Évora recebeu da Comissão Independente dois nomes de sacerdotes diocesanos por alegados abusos, um deles foi afastado cautelarmente.

O SAPO24 contactou a Diocese de Évora, que confirmou que "afastou um sacerdote do exercício do ministério paroquial e do contacto com menores. Situação em que continua" à data de 22 de junho.

Assim, "aguarda decisão canónica do Dicastério competente da Santa Sé".

Angra

A lista recebida pela diocese de Angra tinha um total de dois nomes. Os sacerdotes foram afastados do exercício de funções enquanto estão a ser investigados por alegados casos de abuso sexual de menores.

Vila Real

A Diocese de Vila Real recebeu uma lista com três nomes de padres suspeitos de abusos de menores. Um caso foi comunicado ao Ministério Público — embora pertença a outra diocese — e o sacerdote em questão foi afastado.

Viseu

O bispo de Viseu, D. António Luciano Costa, já tinha conhecimento dos nomes dos cinco sacerdotes da diocese indicados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica antes da entrega da lista. Um dos sacerdotes foi afastado.