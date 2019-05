Em declarações à Lusa, o presidente da FAP, João Pedro Videira, explicou que está em marcha uma ação conjunta com os responsáveis do projeto antissexista Ponto Lilás, agentes da PSP e cerca de 200 elementos da comissão executiva para fiscalizar as atividades da Queima das Fitas, inclusivamente no recinto.

“Estudantes envolvidos são cerca de 200 na comissão executiva, todos eles voluntários, assim como a direção da FAP”, acrescentou o presidente da FAP, explicando que na noite de quarta-feira foram tomadas diligências para encerrar três barracas que tinham sido alertadas reiteradamente por promoverem condutas que não são “os valores que estão imputados à Queima das Fitas do Porto”.

As várias sanções que a FAP avisa que vai poder aplicar vão desde uma “advertência”, a um “encerramento por um período temporal de horas”, passando pelo “encerramento de uma noite completa”, até ao “encerramento permanente da barraquinha que infrinja o regulamento”, perdendo em simultâneo o cheque caução e as credenciais para entrar no recinto.

“Qualquer venda de produto ou de bebida ou de um bem comercializado no recinto [da Queima das Fitas] que não esteja fixado no preçário disponível para toda a gente consultar nos pontos de vendas das barracas, qualquer coisa que seja alheia a isto e que divirja e não respeite o preçário são também situações que nós punimos, assim como a recolha de imagens e a violação da privacidade”, explica o presidente da FAP, apelando ao respeito da privacidade e dos direitos humanos.