Pelo menos, 11 pessoas morreram nas manifestações de oposição, em Moçambique, desde a divulgação, na passada quinta-feira, dos resultados das eleições presidenciais de 9 de outubro, que deu uma ampla vitória à Frelimo, informou uma ONG local.

Na quinta-feira, após o anúncio dos resultados, que deram 71% dos votos a Daniel Chapo, contra 20% a Venâncio Mondlane, milhares de pessoas, especialmente jovens, protestaram em várias cidades, sugerindo fraude e eleições "roubadas".

“O número de pessoas mortas por ação policial subiu para 11”, afirmou o Centro para Democracia e Direitos Humanos (CDD).

Uma outra ONG enfatizou que a província de Nampula, no norte do país, foi gravemente afetada pela violência, com seis pessoas mortas.

A polícia ainda não confirmou o número de vítimas.