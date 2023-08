Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explicou que o Papa Francisco tem previsto na agenda, durante o dia de hoje, deslocar-se se à Cidade da Alegria, na zona de Belém, seguido de um encontro no Centro Paroquial da Serafina, terminando ao final da tarde com a Via-Sacra na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII.

Desde as 0:00 de hoje que estão encerrados os acessos à zona do Parque Eduardo VII, que reabrem na madrugada de sábado.

Em Belém, estão previstos cortes de trânsito entre as 7:00 e as 13:00.

“A zona de Belém estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais”, existindo cortes de trânsito nas artérias cuja circulação se faça em direção àquela zona, referiu a PSP.

Na mesma zona, a Avenida de Brasília terá “isolamento à circulação de trânsito entre o restaurante Vela Latina e o Museu da Eletricidade”, a Avenida da Índia “estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais”, existindo cortes nas artérias em direção àquela avenida e a “Rua da Junqueira estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais”, com cortes de trânsito nas artérias em direção a essa rua.

Devido à deslocação do Papa Francisco ao Centro Paroquial da Serafina, prevista para as 09:45, os cortes de trânsito estão previstos entre as 7:00 e as 13:00 naquela zona do Bairro da Serafina, alertou a força policial.

A Via-Sacra terá início pelas 18:00, pelo que a PSP “vai iniciar o seu policiamento, promovendo uma avaliação do momento em que se vai proceder ao corte total da circulação em torno do evento”, apontou.

Entre as 7:00 de hoje e 1:00 de sábado, haverá cortes de trânsito na Avenida da República, com “isolamento total da circulação das vias centrais, bem como dos seus atravessamentos", existindo cortes de trânsito nas artérias em direção a essa avenida, que terá também cortes “no acesso ao túnel do Campo Pequeno, sentido Campo Grande-Saldanha (impedimento de acesso ao túnel)”.

Na Praça Duque do Saldanha haverá “impedimento de acesso às vias centrais da Avenida da República bem como de acesso à Avenida Fontes Pereira de Melo”, sendo que esta última “estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, bem como dos seus atravessamentos”, existindo cortes nas artérias em direção a esta avenida.

Também a Praça Marquês do Pombal, Avenida da Liberdade e zona da Praça do Comércio estarão sujeitas ao “isolamento total da sua circulação”, existindo cortes de trânsito nas ruas em direção a estas artérias.

O plano de acessibilidades devido à realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arrancou na terça-feira, prevê condicionamentos à circulação rodoviária na área do Parque Eduardo VII na quinta e na sexta-feira, devido às cerimónias para ali previstas.

Nestas áreas estão delimitadas três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada à circulação rodoviária; e verde, com restrição condicionada à circulação rodoviária.

Os condicionamentos garantem a circulação de veículos de emergência, transporte de medicamentos, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e acesso a assistência médica mesmo nos momentos em que os eventos acontecem.

Há exceções de circulação na zona vermelha, nomeadamente a residentes e trabalhadores, que têm de se fazer acompanhar de um comprovativo de residência ou de uma declaração da entidade patronal, de acordo com o plano de acessibilidade.