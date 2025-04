De acordo com as Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde, atualizadas pelos hospitais, vão estar encerradas na sexta-feira as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital Amadora-Sintra e do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

No sábado, está previsto o encerramento dos serviços de urgência destas especialidades nos hospitais de Almada, do Barreiro, Vila Franca de Xira e do Hospital Distrital de Santarém (Obstetrícia).

Segundo as escalas, consultadas pela Lusa às 13:30 de hoje, reabrem, no domingo, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia de Vila Franca de Xira e do Hospital Distrital de Santarém, e encerram as do Hospital Distrital das Caldas da Rainha e do Hospital Santo André, Leiria.

Durante os três dias, o serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, vai estar condicionado, recebendo apenas casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As urgências de pediatria do Hospital Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vão estar fechadas no fim de semana.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra também vai estar referenciada nos três dias, entre as 00:00 e as 08:00 e entre as 20:00 e a meia-noite, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 130 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim de semana prolongado, a que se juntam mais de 30 de ginecologia e obstetrícia que estarão a funcionar, mas no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.

Segundo o canal de televisão CNN Portugal, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) vai avançar nos próximos dias com uma auditoria sobre estes encerramentos.

Em declarações à CNN Portugal o inspetor-geral Carlos Caeiro Carapeto disse que o objetivo é apurar como é feita “a organização do trabalho no serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia”, nomeadamente verificar se o mapa de férias dos profissionais de saúde aprovado teve em conta os problemas que podem ser causados nestas semanas com feriados junto aos fim de semana.

A auditoria, que terá início na próxima segunda-feira, incidirá, no imediato, no Hospital Garcia de Orta e no Hospital do Barreiro.

Neste último, por a urgência estar temporariamente encerrada ao exterior, uma grávida acabou por ter a criança no corredor do hospital, refere a CNN, adiantando que o caso desta grávida será também avaliado no âmbito desta auditoria.

O próprio diretor-geral irá deslocar-se aos hospitais para dar início ao processo de auditoria. “A ideia é explicar aos médicos o objetivo da auditoria e ajudar os hospitais a arranjar soluções para melhorarem o estado das coisas”, disse Carlos Caeiro Carapeto.

O período analisado na auditoria será entre 13 de abril e 4 de maio, que inclui as semanas com os feriados de 25 de Abril e de 1 de Maio.

“Um dos aspetos que queremos ver é se o planeamento de férias teve em conta os constrangimentos que podem surgir nestes dias”, disse Caeiro Carapeto, acrescentando que outro dos fatores a analisar será a articulação que foi definida entre os hospitais e outras entidades de saúde e a definição de procedimentos para situações de contingência que possa surgir.