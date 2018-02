Um acidente entre um veículo de passageiros e uma ambulância, no cruzamento da Rua Alexandre Herculano com a Avenida da Liberdade, em Lisboa, provocou hoje três feridos ligeiros, disse à Lusa fonte policial.

Um acidente que envolveu uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Sintra, de acordo com o Correio da Manhã, e um veículo ligeiro na Avenida da Liberdade, em Lisboa, provocou três feridos, esta quarta-feira.

Escreve o CM que a ambulância seguiria em marcha de emergência quando colidiu com o automóvel e um semáforo, no cruzamento da Avenida com a rua Alexandre Herculano.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a colisão entre as duas viaturas, que ocorreu cerca das 10:30, provocou três feridos, todos passageiros da ambulância.

De acordo com a mesma fonte, o trânsito “está condicionado, mas a fluir”.

Recorde-se que no mesmo eixo do centro de Lisboa, esta terça-feira, 20 de fevereiro, um autocarro de turismo, que transportava 23 passageiros, embateu numa árvore que acabou por ser cortada. 13 deles ficaram feridos, oito dos quais precisaram de assistência hospitalar.