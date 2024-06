O acidente com o insuflável ocorreu por volta das 11:45, no Complexo de Piscinas Municipais Carlos Goes, indicou à agência Lusa uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

Também em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Vidigueira, João Noronha, referiu que o acidente terá ocorrido quando o insuflável tombou com algumas crianças no seu interior.

As crianças, quatro meninos e uma menina, todas com cerca de 9 anos, e um auxiliar de ação educativa, de 51, queixavam-se de dores no corpo e foram transportados pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja para avaliação médica, adiantou.

Contactado pela Lusa, o presidente da câmara municipal, Rui Raposo, realçou que o insuflável era uma das atividades do Festival Vidigueira Kids, que começou hoje nas piscinas municipais, organizado pela autarquia.

“Já mandei retirar esse insuflável e, agora, vamos apurar responsabilidades”, salientou.

Segundo o autarca, relativamente ao festival, que se realiza até domingo no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, “havendo a garantia de segurança, pois nada coloca em risco os participantes”, vai continuar.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros da Vidigueira e a GNR, com nove operacionais, apoiados por quatro veículos.