Um acidente de autocarro numa das estradas que liga Machu Picchu à localidade vizinha de Águas Calientes, no Peru, na passada segunda-feira, deixou 30 turistas feridos, entre eles cidadãos mexicanos, italianos, chilenos e guatemaltecos. O acidente ocorreu quando o motorista do autocarro perdeu o controlo do veículo ao descer uma estrada sinuosa e caiu cerca de 15 metros numa encosta. “Temos 30 turistas feridos e todos eles já foram transferidos para Cusco”, informou à AFP um polícia no dia de ontem. Os feridos foram socorridos pelas autoridades e por moradores, que os levaram, inicialmente, para o centro de saúde local. Os mais afetados foram 20 turistas, que tiveram fraturas múltiplas. Outros 10 sofreram contusões em diversas partes do corpo, entre eles dois japoneses e um chinês. A empresa de transporte Conssetur informou que o autocarro voltava de Machu Picchu e que a polícia investiga agora a causa do acidente.