Dois diretores da agência de viagens Xtravel, responsável pela organização da viagem dos finalistas que hoje sofreram um acidente no regresso a Portugal, estão a caminho do local do acidente, disse à Lusa um colaborador da empresa.

“Estamos a recolher informações e dois dos nossos diretores estão a caminho do local”, indicou o colaborador da Xtravel, responsável pelo contacto de emergência para a região Centro que a Xtravel disponibiliza para pais e alunos (+351 926 152 740) na sua página na internet. “Fomos apanhados de surpresa, soubemos do acidente pela comunicação social, ainda não temos mais informação”, garantiu, confirmando que o grupo estava a regressar a Portugal, vindo de Espanha, e adiantando que no autocarro seguia um guia da própria empresa. O condutor pertence a uma empresa contratada para fazer o serviço, sobre a qual o colaborador se escusou a dar mais detalhes. Um jovem morreu e 30 pessoas ficaram feridas com depois de o autocarro onde seguia o grupo de finalistas do ensino secundário se ter despistado no IP2, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, e foram transferidas para os hospitais de Abrantes e de Portalegre, segundo a Proteção Civil. Anteriormente, fontes da Proteção Civil e da GNR tinham indicado que a vítima mortal tinha 20 anos e que o acidente tinha provocado quatro feridos graves e 29 ligeiros. Porém, mais tarde, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde assegurou que não houve feridos graves. O despiste ocorreu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel, pelas 17:56, e provocou a morte a um rapaz de 18 anos. O autocarro transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens, entre os 18 e os 23 anos, provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas a Espanha, segundo fontes da Proteção Civil e da GNR. Os feridos foram transferidos, na sua maioria, para o Hospital de Abrantes, que receberá três feridos graves e 16 ligeiros. Para o Hospital de Portalegre foram encaminhados 11 feridos ligeiros e um grave e para o de Castelo Branco foram conduzidos dois feridos ligeiros, segundo a mesma fonte. O IP2 foi cortado nos dois sentidos e o acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR. Pelas 20:55 estavam ainda no local 96 operacionais e 41 veículos. [Notícia corrigida às 23:28 — revê em baixa o número de feridos graves, que passa de quatro para zero] Partilhar