“Conseguimos hoje fazer a retirada da terceira e da quarta vítimas da zona do sinistro, o que para nós é extremamente importante, pois indica que todo o trabalho que temos estado a fazer de coordenação e prospeção no ‘teatro de operações’ tem produzido os seus resultados”, afirmou.

No ponto de situação operacional realizado hoje no quartel dos Bombeiros Voluntários de Borba, o coronel Duarte da Costa explicou aos jornalistas que os corpos hoje recuperados são os dos ocupantes de uma viatura submersa no plano de água de uma das pedreiras, a qual se encontrava “encaixada entre dois blocos de pedra, com a estrutura metálica muito deformada”.

O comandante operacional nacional de Proteção Civil disse que ainda se procurou resgatar dentro da água da pedreira esta terceira e quarta vítimas do deslizamento de terra e colapso da estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, mas a operação teve de ser alterada.

“Tentou-se fazer o desencarceramento ainda dentro de água, mas, devido ao estado que a viatura apresentava”, com a deformação da estrutura metálica da carrinha de caixa aberta, as duas vítimas estavam encarceradas no interior, referiu.