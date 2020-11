A assembleia-geral esteve inicialmente convocada para 28 de outubro, tendo sido suspensa, encontrando-se agora convocada para 24 de novembro para a continuação dos trabalhos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pluris Investments (de Mário Ferreira), Triun, Biz Partners, CIN, Zenithodyssey, Fitas & Essências, DoCasal Investimentos (de Cristina Ferreira) e Manuel José Lemos de Ferreira Lemos, no âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos – designação dos órgãos sociais para o mandato 2020-2022 – propõe o empresário como presidente da dona da TVI.

Para vice-presidente é proposto o nome de Paulo Gaspar (grupo Lusiaves).

Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, com 2,5% da Media Capital, é proposta a integrar a administração do grupo como vogal.

São ainda propostos os nomes de Avelino Gaspar (Lusiaves), Luís Cunha Velho (presidente interino da Media Capital), João Serrenho (CIN), Miguel Osório (ex-quadro da Sonae, Rui Freitas (Zenithodyssey) e Paula Ferreira (Pluris Investments) para vogais do Conselho de Administração da dona da TVI.

Para presidente da mesa da assembleia-geral é proposto Carlos Lucena e para a presidência do Conselho Fiscal Sofia Cerveira Pinto.

Avelino Gaspar é indicado para presidir à Comissão de Remuneração dos órgãos sociais.

Na terça-feira foi anunciado que Manuel Alves Monteiro iria deixar a presidência executiva da Media Capital, quatro meses depois de ter assumido o cargo, sendo substituído “transitoriamente” por Luís Cunha Velho.