“Este trabalho vai permitir aos guineenses virem a ter um documento de identificação e um passaporte eletrónico. Mas a componente que antecede esses documentos é que é muito relevante. Porque não se trata apenas de ter documentos seguros. O pior que pode acontecer é ter um documento verdadeiro com dados falsos”, afirmou o presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, em declarações à Lusa à margem da apresentação do livro do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

“Valorizar os portugueses no Mundo” é o título do livro que foi apresentado hoje à tarde em Lisboa, numa cerimónia que decorreu na Biblioteca da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, e na qual o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que iria assinar, durante a visita à Guiné-Bissau, que começa na próxima quinta-feira, um acordo de cooperação para apoiar aquele país na área da segurança documental.

“A Casa da Moeda será chamada a assegurar o acervo documental da Guiné-Bissau, algo que anunciarei durante a minha visita” aquele país, afirmou Augusto Santos Silva na cerimónia de lançamento do livro do seu secretário de Estado da Comunidades Portuguesas.

Assim, aquela entidade vai estar envolvida no trabalho de mudança do processo de registos, quer na Guiné-Bissau quer em Cabo Verde, no âmbito de um acordo já assinado entre Portugal e este último país, e de um outro, que deverá ser assinado durante a deslocação do Ministro dos Negócios Estrangeiros português a território guineense.

“Não é apenas o documento físico ser ou não verdadeiro – no caso de Cabo Verde até é produzido pela Imprensa Nacional Casa da Moeda -, trata-se de revisitar todo o processo, nos registos civis desses dois países, encontrar os pontos críticos e melhorar todo o processo de obtenção de nacionalidade, de registo civil até chegar à parte documental propriamente dita. Portanto, o reforço da segurança documental é um processo muito mais vasto”, explicou Gonçalo Caseiro à margem da apresentação do livro do Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, quando falava sobre o trabalho a desenvolver pela entidade que lidera.