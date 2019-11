No entanto, a extensão do contrato pode não agradar a todos, como é o caso da Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul (CUTMS) que, em julho do ano passado, entregou um manifesto ao Governo onde exigia o fim da Parceria Público-Privada (PPP) com a Fertagus e a integração do serviço na CP.

Mais de 200 entidades, entre comissões de utentes, sindicatos e autarquias, assinaram este documento que defendia que, com a integração na CP, o Estado passaria a beneficiar das receitas em vez da Fertagus, que utiliza comboios, linhas e estações ferroviárias públicas.

Também as autarquias comunistas do Seixal e Setúbal se mostraram a favor do fim da concessão de transporte ferroviário com a empresa detida pelo grupo Barraqueiro.

“O Estado assume os custos, a Fertagus recebe as receitas e ainda se recusa a pagar à Infraestruturas de Portugal a taxa de circulação devida”, defendeu o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, na ocasião.

Também a Câmara de Setúbal, liderada por Maria das Dores Meira, instou o Governo “a adotar as medidas necessárias para integrar na CP o serviço de transporte público de passageiros atualmente prestado pela Fertagus”.

Segundo a empresa, que faz a ligação ferroviária entre Lisboa e Setúbal em 57 minutos, no ano passado foram transportados 21 milhões de passageiros, com um índice de pontualidade acima dos 94%.

Desde que o passe Navegante entrou em vigor, em abril, a procura pela Fertagus aumentou em cerca de 35%, mas os utentes queixam-se de “sobrelotação” nas horas de ponta, que os obriga a grandes deslocações em pé e “apertados”.