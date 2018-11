Os acordos políticos – designados de posições conjuntas – entre a esquerda parlamentar foram assinados pelos respetivos líderes nacionais partidários (António Costa, PS, Catarina Martins, BE, Jerónimo de Sousa, PCP, e Heloísa Apolónia, PEV) a meio do dia 10 de novembro no edifício novo da Assembleia da República, num gabinete do PS, e sem a presença da comunicação social.

Horas depois, a moção de rejeição apresentada pelo PS ao Programa do XX Governo Constitucional foi aprovada com 123 votos favoráveis do PS, BE, PCP, PEV e PAN, o que implicou a demissão do executivo PSD/CDS-PP, liderado por Pedro Passos Coelho (primeiro-ministro) e Paulo Portas (vice-primeiro-ministro). A moção teve 107 votos contra provenientes das bancadas do PSD e do CDS-PP.

Ao Governo PSD/CDS sucedeu assim um executivo minoritário do PS apoiado no parlamento pelos restantes partidos da esquerda: BE, PCP e PEV.

Os textos dos acordos sobre a solução política inédita na democracia portuguesa tinham três páginas e cinco pontos praticamente idênticos. Ao entendimento com o BE, acresciam mais três páginas de anexos e no documento assinado com o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) constavam mais sete páginas de anexos.

Pontos Comuns

- Nos três acordos são elencadas as medidas em que foi possível convergir (e que tiveram tradução na proposta de Programa de Governo do PS, aprovada na Comissão Nacional do partido), como o descongelamento das pensões, a reposição dos quatro feriados suspensos, a redução para 13% do IVA da restauração, a revogação das alterações à Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez ou a não admissão de qualquer novo processo de privatização, entre outras.