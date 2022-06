O boletim semanal sobre a situação epidemiológica na região entre 03 e 09 de junho contabiliza, no arquipélago, 4.235 casos positivos ativos, menos 190 do que na semana anterior.

As duas mortes foram registadas na ilha de São Miguel, onde estão também internados os dois doentes da Região nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia de covid-19, os Açores registaram um total de 114 óbitos, 106.482 infeções pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, e 101.812 recuperações.

Quanto à última semana, 4.076 pessoas recuperaram da doença e os 3.885 casos de infeção foram detetados em 6.179 testes realizados.

Nos três hospitais da região, há 78 doentes internados: 43 pacientes devido à covid-19 e 35 devido a outras patologias, mas com resultado positivo no teste à infeção por SARS-CoV-2.

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), na ilha de São Miguel, tem 63 pacientes, dos quais 30 estão internados devido à covid-19, segundo a Autoridade de Saúde.

No Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) foram internados 13 doentes.

Apenas dois destes pacientes foram internados por diferentes patologias, mas tiveram resultado positivo no teste à covid-19. Os restantes 11 estão internados por causa da infeção por SARS-CoV-2.

No Hospital da Horta, na ilha do Faial, estão dois doentes internados, ambos devido à covid-19.

As ilhas de São Miguel e da Terceira foram aquelas onde foi identificado um maior número de casos confirmados nos últimos sete dias: 1.925 e 921, respetivamente.

Na ilha do Pico foram diagnosticados 403 infeções, no Faial 339, em São Jorge 90, em Santa Maria 82, nas Flores 78, na Graciosa 45 e no Corvo dois.

Em todo o arquipélago há 217.538 pessoas com a vacinação completa (92%) e 125.235 (53%) contam com a dose de reforço.