Segundo disse a secretária da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, na apresentação do programa, que decorreu hoje em Ponta Delgada, o +Habitação pretende "aumentar a oferta pública de habitação a custos acessíveis para as famílias, convertendo imóveis registados em alojamento local para arrendamentos de longa duração".

O programa prevê que as famílias beneficiárias afetem "no máximo 30% dos seus rendimentos à renda de habitação", declarou.

A região prevê a celebração de contratos de arrendamento com fins habitacionais com os proprietários, sendo da "inteira responsabilidade" do Governo Regional a "seleção" dos subarrendatários.

O preço da renda mensal máxima paga pelo Governo Regional aos proprietários será o menor valor entre dois critérios: a tipologia e zona geográfica; ou a área e "qualidade" do imóvel.

A título de exemplo, o diretor regional da Habitação, Orlando Goulart, destacou que no caso de uma família que tenha um rendimento mensal bruto de 900 euros, por uma habitação T2 no Rosário, concelho da Lagoa, poderá pagar uma renda de 244,99 euros.