“Estamos a trabalhar fortemente para que assim seja possível”, afirmou Marta Guerreiro, indicando que se prevê uma auditoria da entidade certificadora ainda este mês.

A titular pela pasta do Turismo no arquipélago açoriano falava aos jornalistas após reunião, em Ponta Delgada, do Comité Consultivo para a Sustentabilidade do Destino Turístico Açores.

Este comité, que se reuniu hoje pela primeira vez, tem como objetivo acompanhar, analisar, debater, emitir pareceres e fazer recomendações sobre o processo de certificação, sobre a implementação de instrumentos de planeamento, gestão e monitorização, bem como acompanhar a atividade da Estrutura de Gestão da Sustentabilidade do Destino Turístico Açores.

No âmbito deste processo de certificação, os Açores contam já com o estatuto bronze da ‘EarthCheck’, entidade certificadora de destinos turísticos sustentáveis.

Sobre a auditoria, a secretária regional do Turismo referiu que “vai avaliar um conjunto enorme de indicadores relativamente à região que foram recolhidos em relação aos últimos três anos e que vão desde as questões ambientais, mas também questões sociais como taxas de desemprego ou ainda questões de segurança, energéticas que serão analisadas numa primeira fase em gabinete”.