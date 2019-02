O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém os três grupos do arquipélago sob aviso amarelo, até ao final do dia de hoje, devido à precipitação prevista para o grupo ocidental (Flores e Corvo), devido à trovoada e precipitação no grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa) e devido ao vento, trovoada e precipitação no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria).

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores não registou, no entanto, nenhuma ocorrência durante a madrugada de hoje em nenhuma das ilhas, onde as condições meteorológicas têm vindo, gradualmente, a melhorar, depois da passagem da depressão Kyllian.

As previsões iniciais apontavamm para ventos forte a tempestuoso, com rajadas até 140 quilómetros por hora, mas de acordo o IPMA, a rajadas mais forte, registada nas ilhas do Faial e das Flores, não foi além dos 117 quilómetros por hora.

Os meteorologistas preveem, no entanto, que a agitação marítima irá permanecer elevada, mesmo após a passagem da depressão, embora com tendência a diminuir gradualmente.