Esta tarde, quando o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, e os ministros Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do Planeamento, Nelson de Souza, chegaram a Porto Pim, ao longe viam-se dezenas de voluntários a limpar a praia, praticamente coberta com detritos que o furacão “Lorenzo” atirou para terra.

No café “Porto Pim” era também tarde de limpezas, depois de, na madrugada de quarta-feira, a água ter chegado a metro e meio de altura, destruindo balcões, frigoríficos e até o estrado de madeira da esplanada, agora todo esburacado.

“Agora é limpar”, disseram os funcionários do estabelecimento a Vasco Cordeiro, que só hoje saiu da ilha das Flores, para onde se deslocou no início da semana.

De uma varanda ouviu-se, entretanto, um “muito obrigada” às autoridades pelo trabalho feito e pela forma como tudo foi organizado para ‘receber’ o furacão.

Na Travessa Porto Pim, a padaria já estava de ‘cara lavada’, mas a poucos metros, nos passeios podia ainda ver-se o lixo vindo do mar, paus, canas, garrafas e até uma boneca.

Na travessa, a comitiva virou à esquerda, seguindo sempre junto ao mar, pela Rua do Castelo.

‘Porta sim, porta não’, o cenário repetia-se: com vassouras tentava-se tirar a lama que ainda cobria grande parte do chão, esfregavam-se paredes, tentava-se lavar quase tudo.