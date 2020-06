O secretário regional adjunto da Presidência para as Relações Externas, Rui Bettencourt, que falava aos jornalistas no final de uma audição na Comissão Parlamentar de Economia, em Ponta Delgada, afirmou que “já está garantido para as RUP esse montante e, no caso dos Açores, 51 milhões de euros, que é uma dotação absolutamente nova”, baseando-se no número de habitantes.

Citado em nota de imprensa do Governo dos Açores, Rui Betetencourt, que tem “muita expectativa e esperança” nos resultados das reuniões do Conselho Europeu de julho, explicou que a nova proposta da Comissão Europeia, de maio, contempla uma dotação reforçada de 55 mil milhões de euros para a Política de Coesão, no âmbito da qual surge o envelope específico para as RUP.

A UE inclui nove regiões ultraperiféricas que estão geograficamente afastadas do continente europeu: Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Maiote, Reunião e São Martinho (França), os Açores e a Madeira (Portugal) e as ilhas Canárias (Espanha).