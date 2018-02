O mau tempo que se faz sentir nos Açores provocou uma derrocada, esta manhã, na estrada do Porto Formoso em direção à Maia, São Miguel, obrigando à interrupção temporária da circulação, situação já resolvida, disse esta quarta-feira fonte da Proteção Civil.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que a derrocada, sem causar vítimas, ocorreu às 08:00 locais (mais uma hora em Lisboa), pela que a circulação automóvel foi feita temporariamente através de uma estrada alternativa.

O mau tempo originou ainda a queda de uma árvore de grande porte em Água de Pau, concelho da Lagoa, e a estrada ficou interrompida cerca das 03:00 locais (mais uma hora em Lisboa), uma ocorrência já resolvida, de acordo com a Proteção Civil açoriana.

Quanto aos voos, o porta-voz da SATA disse não haver registo de cancelamentos nas ligações aéreas entre as nove ilhas.

António Portugal disse, no entanto, ter sido cancelado esta manhã o voo da Azores Airlines de Ponta Delgada (São Miguel) para o Funchal (Madeira), afetando 160 passageiros, devido ao mau tempo no arquipélago madeirense.

Aquela ligação já tinha sido cancelada na terça-feira, acrescentou.

A meteorologista da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Rita Mota, referiu à Lusa que "o arquipélago dos Açores vai continuar sob a influência da depressão Emma", estando previsto um novo aumento da agitação marítima a partir das 11:00 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa) nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e a partir 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) no oriental (São Miguel e Santa Maria).

A meteorologista disse ainda que está prevista uma nova descida da temperatura, especialmente na sexta-feira, dia em que poderão ocorrer novos aguaceiros de granizo.

Devido às condições meteorológicas, a autoridade marítima emitiu um comunicado a determinar o fecho a toda a navegação do Porto da Casa, na ilha do Corvo.