“A monitorização permanente feita à evolução da pandemia covid-19 nos Açores permite concluir que, perante a evolução da situação da pandemia a nível global, e tendo em conta a abertura das ligações aéreas do exterior às ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial, se justifica a manutenção da declaração da situação de calamidade pública”, adiantou o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares.

Berto Messias falava, em Angra do Heroísmo, na leitura do comunicado do Conselho de Governo, reunido na passada segunda-feira, na ilha Terceira.

As ilhas São Miguel e Terceira, que mantiveram sempre ligações aéreas ao exterior da região, através da TAP, estão em situação de calamidade pública, no âmbito do Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores, desde o dia 18 maio.

Essa situação foi alargada às ilhas do Faial, Pico e Santa Maria em 15 de junho, devido à retoma das ligações aéreas da Azores Airlines, do grupo SATA, entre essas ilhas e Lisboa.