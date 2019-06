Numa fase anterior, de auscultação de potenciais interessados, e que partiu da iniciativa do Governo central, ficaram pré-selecionados cinco consórcios.

No sábado, último dia da “New Space Atlantic Summit”, irão decorrer sessões temáticas dedicadas ao mercado espacial emergente e ao programa de lançamento de satélites nos Açores, bem como às aplicações da observação da Terra por satélite, nomeadamente na navegação marítima autónoma, na regulação do tráfego aéreo e nas energias limpas.

Entre os participantes da cimeira são esperados o ministro da Ciência, Manuel Heitor, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, a presidente da Portugal Space, Chiara Manfletti, o diretor do AIR Centre, Joaquín Brito, o diretor-geral da ESA, Johann-Dietrich Wörner, o ministro da Economia do Luxemburgo, Étienne Schneider, o presidente da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, João António Cadete de Matos, e empresários do setor do espaço nacionais e estrangeiros.