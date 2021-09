“Reconheço que o projeto político que governa os Açores e as forças políticas que o apoiam no parlamento ganharam também estabilidade governativa. Saíram reforçados”, declarou José Manuel Bolieiro, na sede do partido em Ponta Delgada, na sequência dos resultados eleitorais autárquicos.

De acordo com Bolieiro, os partidos que integram o executivo açoriano (PSD, CDS-PP, PPM) receberam desta eleição uma “responsabilidade autárquica que confirma o seu projeto de desenvolvimento para os Açores”.

“Os partidos do acordo de incidência parlamentar confirmam a sua interpretação da vontade eleitoral do povo, com um governo de mudança, uma força política que altera os critérios e o paradigma da governação dos Açores”.

Bolieiro sustentou que os partidos não perderam a sua identidade apesar de estarem coligados.

“Em nome do PSD, em nome da liderança do projeto político que governa os Açores com serenidade democrática. Sem euforias, mas com alegria. A alegria política pela nova realidade autárquica dos Açores. Em 19 municípios, o PS que tinha 12, perdeu quatro e ganhou uma. Perde a maioria na associação de municípios dos Açores”, acrescentou.

Realçando que a “legitimidade eleitoral” resulta dos “autarcas eleitos”, Bolieiro considerou que o “projeto político” que governa a região fica “consolidado” com os resultados autárquicos.

Para o social-democrata, os resultados autárquicos demonstraram que o projeto político que governa os Açores recebeu a “aceitação do eleitor açoriano”.

Bolieiro deixou ainda uma “palavra de estímulo” aos autarcas eleitos, independentemente da cor partidária.

“Os novos autarcas, independente da sua cor partidária, são agora representantes do nosso povo. Com eles, trabalhamos, com eles assumiremos os compromissos que o futuro nos impõe para desenvolvermos e ganharmos as novas oportunidades”, assinalou.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS conquistou nove municípios e o PSD cinco.

A coligação PSD/CDS-PP/PP ganhou a presidência de duas Câmaras – Santa Cruz da Graciosa e Horta.

A coligação PSD/CDS-PP venceu a Câmara da Praia da Vitória.

Um concelho foi conquistado por um movimento independente (Calheta) e outro pela candidatura única do CDS-PP (Velas), ambos na ilha de São Jorge.