Há uma semana, metiam-se trancas às portas, na esperança de que fosse suficiente para travar a força do mar. Mas não foi.

À entrada da baía do Porto Pim está o restaurante Genuíno, que é já um marco na zona. Genuíno Madruga, o dono, é um homem do mar, já correu o mundo num solitário e as provas decoram as paredes e as mesas do restaurante que abriu há cinco anos.

Sabe que, ali, “o mar, por vezes, não é brincadeira nenhuma”. Por isso, teve “em conta todo este passado” quando construiu o edifício. Do estabelecimento ao mar distam oito metros, mas, por precaução ou sorte, o mar não entrou.

Ainda assim, a noite que inaugurou o mês de outubro “foi para não esquecer”, afirma o navegador. “Assim que foi possível chegar ao restaurante, pelas sete da manhã, não era possível ficar aqui. O mar e o vento eram de tal forma, que não era possível”, conta.

“A gente aqui vive no Atlântico Norte, portanto, mais ano menos ano, mais mês menos mês, vamos assistir a estas situações. Tanto mais com estas alterações que existem – efetivamente existem, não é só conversa –, as alterações do clima, é bom que as pessoas estejam atentas, porque vão surgir fenómenos destes com mais intensidade e com mais frequência”, diz também.

Desta vez, o seu restaurante escapou à tragédia que assolou muita da vizinhança, mas admite que “a força da natureza é muito superior àquilo que a gente pode imaginar".