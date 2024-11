Os Açores vão receber um reforço de 75 milhões de euros do Orçamento do Estado para 2025 e a Lei de Finanças Regionais vai ser revista no primeiro semestre do próximo ano, anunciou hoje o presidente do Governo Regional.

“Será submetido sob a orientação do Governo de Portugal à Assembleia da República alterações para reforçar em 75 milhões de euros a transferência sem qualquer condicionamento do Orçamento do Estado para 2025 para a região”, revelou José Manuel Bolieiro. O presidente do Governo Regional falava na sessão de encerramento das jornadas parlamentares da coligação que integra o executivo, PSD/CDS-PP/PPM, em Ponta Delgada. O Governo dos Açores reivindicava um aumento de 150 milhões nas transferências do Estado para a região em 2025 ao abrigo da alteração da capitação do IVA na Lei de Finanças Regionais.