Philomina Chieshe, contabilista no Ministério da Educação do Estado de Benue, no centro da Nigéria, compareceu juntamente com cinco coacusados perante o Alto Tribunal de Abuja, declarou a Comissão dos Crimes Económicos e Financeiros (EFCC, na sigla em Inglês).

Estes empregados do Estado de Benue foram detidos em 2018, depois de um inquérito concluir com a sua acusação pelo desvio de 35 milhões de nairas destinados às universidades.

“O caso Chieshe começou a dar que falar quando a acusada fez a afirmação estranha de que uma serpente tinha engolido cerca de 35 milhões de nairas” para explicar o seu desaparecimento dos cofres públicos, declarou a EFCC, em comunicado.

O juiz do Alto Tribunal de Abuja ordenou a manutenção em detenção dos acusados, enquanto se aguarda uma futura audiência sobre a sua possível libertação sob caução.

Este processo acontece alguns dias depois da cerimónia de investidura do presidente Muhammadu Buhari, reeleito para um segundo mandato com a promessa de erradicar a corrupção.