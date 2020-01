O caso envolve um casal estrangeiro e o suspeito, de 59 anos, encontra-se em prisão preventiva desde a altura do disparo com uma arma de fogo sobre a mulher de 54 anos, que sobreviveu apesar ter sido atingida na cabeça.

O casal de comerciantes vive em Bragança há mais de 18 anos e terá sido na hora do jantar do dia 9 de abril de 2019 que ocorreu o disparo na sequência de uma alegada discussão entre os dois por questões financeiras, segundo a acusação do Ministério Público.

A mulher foi atingida na cabeça com uma pistola de alarme modificada, de acordo ainda com acusação, e foi hospitalizada, sem correr perigo de vida.

O indivíduo responde em Tribunal, num julgamento com recurso a tradutora, pelos crimes de violência doméstica, tentativa de homicídio e posse de arma ilegal.