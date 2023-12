De acordo com o jornal, um adepto foi esfaqueado em pleno Estádio da Luz. Segundo Record apurou no local, o desentendimento começou devido a um lugar, no piso 3, setor 38. A assistir, estavam duas filhas menores da vítima.

O desportivo diz ainda que a discussão aconteceu no tempo de intervalo do Benfica-AVS SAD e o homem esfaqueado já foi encaminhado para o hospital. Já o agressor, fugiu do local.

A agência Lusa confirma que o homem terá 44 anos e sofreu ferimentos ligeiros. Depois de assistido pelas equipas de socorro, foi transportado para o hospital de Santa Maria, segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O homem suspeito do esfaqueamento já não se encontrava no local quando a força policial chegou e a PSP está a realizar diligências para a sua identificação, acrescentou a mesma fonte.

Em comunicado, o Benfica já confirmou o incidente: "O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o esfaqueamento de um adepto no decurso de uma altercação ocorrida ao intervalo do jogo Benfica-AVS".

Referem também que "este adepto foi imediatamente assistido, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrando-se estável".

Mais ainda dizem que: "todas as informações disponíveis foram reportadas às autoridades, que estão no encalço do agressor".

A Liga Portuguesa também já reagiu, destacando também em comunicado: "A Liga Portugal regista, com pesar, a existência de um incidente nas bancadas do Estádio da Luz, no intervalo do jogo SL Benfica-AVS, a contar para a 3.ª Jornada da 3.ª Fase da Allianz CUP, que culminou no transporte de um adepto, felizmente em situação estável, para o hospital".

"As primeiras palavras da Liga Portugal e da sua Direção Executiva são para o adepto ferido, desejando rápida recuperação e agradecendo a pronta intervenção dos meios de socorro presentes no local", sublinham.

Destacam por fim que: "A Liga Portugal exorta as autoridades responsáveis pela operação de segurança do jogo a um rápido e eficaz apuramento de responsabilidades sobre o sucedido e a um reforço das medidas preventivas para que situações semelhantes não se repitam nos estádios portugueses".

(artigo atualizado às 23:08 com comunicados do clube e da Liga Portugal)