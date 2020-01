O congresso do Livre decidiu hoje adiar a decisão sobre a retirada da confiança política à deputada Joacine Katar Moreira e remete-a para os novos órgãos que serão eleitos no domingo.

A votação foi renhida, com 50 pessoas a votar por uma decisão imediata e 52 pessoas a votar por um adiamento.

“A hipótese A [retirar confiança política hoje] com 50 votos, e a hipótese B [adiar a decisão] ficou com 52 votos”, anunciou Ana Natário, presidente da mesa do congresso.

A deputada Joacine Katar Moreira, o fundador do Livre Rui Tavares e o presidente do Conselho de Jurisdição, Ricardo Sá Fernandes, votaram a favor da proposta vencedora.

Ricardo Sá Fernandes tinha apresentado uma proposta para que fosse criada uma comissão interórgãos para analisar o processo, mas acabou por retirá-la.

No final da votação, ouviram-se gritos de “viva o Livre”.

"Um congresso não é uma sala de audiências nem deve ser monopolizado por um só tema", justificou Rui Tavares, fundador do partido, em declarações aos jornalistas. "Tratou-se apenas de escolher qual o lugar próprio para tratar o tema", acrescentou.

"Temos toda a confiança dos camaradas que serão eleitos e não tenho a mínima dúvida de que não arrastarão nada, mas que com toda a lisura, com os mais elevados padrões de exigência, escuta e verificação, tomarão, com a necessária brevidade, esta decisão", acrescentou.

"Os cidadãos esperavam outra representação da parte do Livre e quase metade dos membros do partido acham que essa inquietação é tão grande que queriam decidir aqui hoje", assumiu Rui Tavares, numa referência à resolução que defendia a retirada de confiança à deputada, apesar de ter defendido que tal não devia ter lugar este sábado.

Confrontado com as acusações de Joacine — que diz que as conclusões da resolução que sustentava a votação de retirada de confiança são mentirosas e omissas — Rui Tavares defendeu o trabalho da comissão da Assembleia do Livre, mas reconheceu que se há dúvidas sobre esta matéria, então esta deve ser alvo de análise sobre a nova direção eleita.

O fundador do partido não negou que esta situação prejudica o partido e até, disse, a política portuguesa.

O congresso do Livre começou de forma muito tensa, com Joacine Katar Moreira a contestar as acusações que lhe foram feitas a dizer-se alvo de uma perseguição.

O que estava em causa neste congresso?

A resolução de retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira e a forma de organização interna do Livre estão no centro do IX Congresso do partido que se realiza hoje e domingo em Lisboa.