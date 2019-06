O PS apresentou hoje uma nova proposta de alteração da Lei de Bases da Saúde no que respeita às parcerias público-privadas, tentando que seja reforçada a gestão pública nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

A proposta de alteração foi hoje apresentada oralmente pela deputada do PS Jamila Madeira no âmbito do grupo de trabalho que tem discutido a Lei de Bases da Saúde.

O PS propõe que a legislação atual seja adaptada, remetendo a regulamentação da Lei de Bases para 180 dias após a sua aprovação

Numa nota de imprensa distribuída aos jornalistas, o grupo parlamentar do PS justificou a apresentação de uma nova proposta de redação com o objetivo de reforçar a gestão pública nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e com “a vontade de contribuir para uma convergência parlamentar que conduza à aprovação do diploma”.