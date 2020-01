"O partido também se faz em discordância, mas sempre em lealdade". Este foi o mote do discurso de Adolfo Mesquita Nunes. "Um partido que tem orgulho sua história não apupa um ministro que tirou o país da bancarrota”, disse, criticando os congressistas que vaiaram António Pires de Lima, ex-ministro da Economia, depois de este ter dito que “Francisco Rodrigues dos Santos és seguramente um jovem com potencial, mas, em democracia, se queres dar-te ao respeito começa tu por mostrar respeito pelos teus adversários”.

O ex-secretário de Estado do Turismo, que tornou público o seu apoio a João Almeida, acrescentou que não gostou do que ouviu sobre si, e expressões como “direita envergonhada” ou “direita do champanhe” deixaram-no desconfortável. "Onde está a tolerância?", perguntou.

E, nesta espécie de generation gap em que parece transformado o congresso do CDS, lembrou que "não há idade" na política, e "Deus queira que possa cá estar mais velho a parecer muito novo", par terminar com esta afirmação: “Nós, os católicos, prestamos contas a Deus, não aos dirigentes do CDS”. Ao SAPO24 disse mais.

Quem ganha, já consegue antecipar? Francisco Rodrigues dos Santos ou João Almeida?

Não faço ideia.

Disse no final da sua intervenção que mudou o discurso por causa do apupo a Pires de Lima, não era nada daquilo que ia dizer. O que ia dizer?

Mudei o discurso porque me pareceu que apupar-se um dirigente do CDS, seja ele qual for, que tem uma opinião, que ode ser polémica, que pode ser crítica de alguém, não é o melhor sinal para m partido que se quer unir. E essa mensagem de união era aquela que eu tinha previsto dizer. Foi-me, de alguma maneira, apresentado um exemplo concreto que me fez pegar nele para discursar. E de uma forma muito mais emotiva do que aquela que eu estava a contar, porque aquilo que gostava de explicar é porque motivo penso que é importante que o CDS não faça um concurso de pureza ideológica, como acho que corre o risco de fazer.

Não está já a fazer?

Neste congresso é normal que haja debate e que as pessoas se exaltem e se animem. É preciso saber se isto é apenas um momento de catarse, o que é próprio de um partido que teve um resultado muito duro, ou se é uma forma de entender o partido.

E, por tudo o que viu e ouviu hoje, como interpreta?

Temos de esperar os resultados para interpretá-los.

Mas, mesmo que não seja eleito, Francisco Rodrigues dos Santos e os seus apoiantes continuaram no CDS e a pensar da mesma forma.

Sabe que mais importante do que a idade das pessoas é a idade das ideias. Vejo nessa candidatura ideias que eu considero mais velhas do que as minhas. E isto não é uma crítica pessoal, é uma leitura política que é normal, há ideias com as quais estou mais de acordo do que outras.

créditos: Rita Sousa Vieira | MadreMedia

Quais são as ideias mais velhas da candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos?

Uma centralização das questões morais, das questões relacionadas com o modo de vida, no discurso político. Não acho que o CDS não deve ter posição nessas matérias, acho que deve, e acho que nem tem de ser a minha, mas não penso que isso deve ser o eixo central do discurso político nem a razão pela qual as pessoas devem votar em nós.