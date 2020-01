Mas a acusação que mais o magoou foi mesmo a de “relativismo moral”, ao dizer: “Nós, os católicos prestamos contas a Deus e não aos dirigentes do CDS”.

Raul Almeida, apoiante de Lobo d’Ávila, afirmou que o ex-deputado é “o único capaz de unir” e criticou a candidatura de João Almeida por ter “zero de renovação”, a avaliar pelos dirigentes que subiram ao palco para o defender.

A candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos é um “salto no desconhecido”, afirmou Raul Almeida, que apresentou Lobo d’Ávila como “o único que é capaz de unir”.

Também no palco do 28.º Congresso do CDS-PP, o ex-eurodeputado Diogo Feio também condenou os apupos que se ouviram, e disse ter muita honra em quem representa o partido. No final, Diogo Feio manifestou-se disponível para uma candidatura às próximas eleições autárquicas, "seja no primeiro ou no último lugar".

Em defesa da moção de Francisco Rodrigues dos Santos, o ex-deputado Filipe Anacoreta Correia afirmou compreender as "dúvidas e o receio" manifestadas por alguns centristas quanto à possibilidade do líder da Juventude Popular ser eleito presidente do CDS-PP.

"Mas o Francisco tem a idade de Adelino Amaro da Costa quando fundou o partido. Ele tem a força e a coragem naquilo que são as convicções do CDS", disse, considerando que "trará futuro para o partido".