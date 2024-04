Numa missiva enviada à presidente do Conselho Diretivo da ADSE e às redações a associação explica que: "Consultado o sítio de internet da ADSE esta Associação constatou que, efetivamente, dele consta a "Tabela de Preços e Regras de Regime Convencionado - 1 de abril de 2024", sem que tenha sido prestada qualquer informação, anúncio, notícia, aviso ou alerta que dê a conhecer aos beneficiários da ADSE, seus verdadeiros financiadores, a existência desta nova “Tabela de Preços e Regras do Regime Convencionado”, cujas alterações, e respetivos fundamentos, devem, com urgência, ser divulgadas de forma clara".

Por outro lado, “os beneficiários do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA) tiveram conhecimento prévio destas alterações, tendo o IASFA comunicado aos seus beneficiários, em 26/03/2024, a referida Tabela e respetivas alterações”, salienta a associação.

Na página do subsistema de saúde dos funcionários públicos de facto já é possível consultar a nova tabela, mas não há nenhum anúncio no espaço designado como notícias, nem nas últimas newsletters.

A Associação 30 de Julho sublinha que "volta a constatar com estranheza e desagrado, que o Conselho Diretivo da ADSE não tenha promovido a auscultação dos beneficiários, nem sequer dos representados no CGS" que segundo a mesma "está obrigada".

Tendo em conta esta realidade, a organização, considera "incompreensível, inaceitável e censurável esta recorrente atitude do Conselho Diretivo, reveladora da falta de consideração e de respeito que merecem os beneficiários da ADSE, únicos financiadores do seu orçamento e pagadores dos vencimentos dos seus dirigentes".