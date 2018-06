Após assaltar uma carrinha de transporte de valores no estacionamento de um hipermercado no Lourel, um grupo de seis suspeitos despistou-se na viatura em que seguia num acesso da A1. Um deles terá desmaiado e os outros tentaram fazer parar outros veículos na autoestrada para escapar.

Na audiência de hoje, a advogada da companheira do automobilista de 49 anos que morreu após ter sido atingido com um disparo de caçadeira, por não ter parado a viatura que conduzia na A16 (Cascais-Belas), também considerou que cinco dos arguidos atuaram “em coautoria” no homicídio.

O procurador da República, nas alegações finais do julgamento, no Tribunal de Lisboa Oeste, em Sintra, pediu a condenação de seis dos dez arguidos a penas de prisão entre 22 anos e sete anos e seis meses para os participantes no assalto a uma carrinha de valores junto a um hipermercado no Lourel, em 28 de fevereiro de 2016.

Um automobilista recusou-se a parar a carrinha em que seguia com a mulher e a filha de 05 anos e foi atingido por um tiro de caçadeira. Ainda conseguiu conduzir até junto das portagens de Algueirão-Mem Martins, onde morreu.

A vítima, notou a advogada, apenas teve “a infelicidade de circular no local errado, no momento errado”, quando se dirigia para a “festa de aniversário da sua outra filha, que nesse fatídico dia completava 11 anos”.

Nas alegações, Arminda Lourenço recordou o testemunho da companheira da vítima, quando apareceu à frente do carro o que lhe pareceu “um bando de terroristas” encapuzados e empunhando caçadeiras, que os queriam matar, o que levou o automobilista a “não parar e proteger a sua família”.

A advogada salientou que as declarações de um arguido que decidiu colaborar com as autoridades (o que desmaiou no despiste) “são corroboradas abundantemente” por elementos de prova da investigação.

A morte do empresário e praticante de judo, que ensinava a arte marcial a invisuais, deixou a mulher “mais triste, deprimida”, e traumatizou “para a vida” as duas filhas, devendo por isso o tribunal estabelecer uma indemnização por danos patrimoniais, futuros e morais à família, reclamou Arminda Lourenço.

Patrícia do Rosário Pereira, representante da empresa de transporte de valores Loomis, referiu-se a um arguido que alega não ter estado no local dos factos para considerar que a “tese de ferimento por um vidro não colhe”. Os arguidos, afirmou a advogada, devem ser condenados com base nas provas recolhidas na investigação e nos depoimentos em julgamento.

A advogada do arguido que colaborou com as autoridades apenas admitiu a condenação pela participação no assalto à carrinha de valores, alegando que o seu cliente “foi dado à morte", quando a investigação não tinha qualquer elemento que o ligasse ao assalto, numa tentativa para desviar atenções de outros suspeitos.

A arma utilizada na morte do automobilista tinha sido usada num assalto a uma ourivesaria em Sintra e foi a partir desse facto que começaram as escutas aos suspeitos e se chegou ao arguido, explicou Teresa Frias.

Alexandre Rechestre, advogado de outro arguido, considerou que a participação do seu cliente num assalto a uma carrinha de valores na Ramada (Odivelas) assenta apenas “num reconhecimento” e num depoimento contraditório de uma testemunha.

O defensor lamentou a morte do automobilista, mas criticou que a “espinha dorsal” da acusação sejam as declarações de um dos arguidos, que “é uma história que tinha de ser mais bem contada e está muito mal contada”.

O advogado recusou que tenha existido coautoria no homicídio, apontando que se tratou de um “ato irrefletido, instantâneo”, impossível de prever por quem estava ao lado do autor do disparo.

O advogado Jorge Cardoso alegou, por seu lado, que o seu cliente – para quem o Ministério Público pediu a absolvição - “não devia estar” no julgamento, pois apenas adquiriu uma viatura avariada, e pediu a absolvição dos crimes de falsificação de documento (matrícula) e de branqueamento de capitais.

No banco dos réus estão sentados dez arguidos, entre os 28 e 46 anos, residentes nos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra, dos quais três a cumprir penas de prisão por outros processos e quatro em prisão preventiva.