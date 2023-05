De acordo com o ‘site’ da ANA — Aeroportos de Portugal, o primeiro voo do dia (Ryanair), proveniente de Lisboa e com chegada prevista para as 07:45, acabou por divergir.

Após um período em que vários aviões conseguiram aterrar, também os voos provenientes de Birmingham (Jet2), no Reino Unido, Viena (Smartwings), na Áustria, e Helsínquia (Finnair), na Filândia, divergiram.

Já os voos provenientes de Londres (Esyjet) e de Lisboa (TAP), com chegadas previstas para as 11:30 e 11:45, respetivamente, foram cancelados.