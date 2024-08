“Devido a uma interrupção na rede, o tráfego aéreo não é possível no aeroporto de Eindhoven. Ainda não está claro quando o problema poderá ser resolvido”, lê-se na mensagem publicada no ‘site’ do aeroporto.

Os responsáveis garantem estar a fazer “esforços para encontrar uma solução”.

As autoridades não deram mais pormenores sobre a natureza do problema.

Os voos programados para esta manhã, com destino ou chegada a Manchester, Roma, Tenerife ou Sevilha, aparecem no ‘site’ do aeroporto como suspensos ou atrasados.

No ‘site’ da ANA Aeroportos surge, sem qualquer indicação de hora de chegada de um voo proveniente de Eindhoven, que deveria chegar a Lisboa às 09:40.