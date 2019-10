A Câmara de Faro já assinou o contrato para a requalificação da Estrada Municipal (EM) 517, orçada em 690 mil euros, mas o adjudicatário aguarda agora visto do Tribunal de Contas para poder avançar com a obra, avançou o presidente da autarquia, durante uma das visitas integradas no ciclo "Faro Positivo", iniciativa que visa mostrar obras em curso no concelho.

Segundo Rogério Bacalhau (PSD), esta ciclovia deverá depois expandir-se até à cidade, através do caminho das avestruzes e do parque ribeirinho, estando ainda previsto que, no futuro, este troço da ciclovia - que liga a um outro já existente - tenha também uma via para uso exclusivamente pedonal.

Além da ciclovia, que fará parte da ecovia do Algarve, que liga Sagres a Vila Real de Santo António, prevê-se ainda a execução de uma nova rotunda no cruzamento da estrada municipal com a estrada Arábia e a Quinta do Eucalipto.

Por outro lado, vai ser feita uma reconfiguração da entrada na rotunda do aeroporto, que passa a ter duas vias para facilitar o fluxo de trânsito que se regista sobretudo no verão, quando ali se formam grandes filas.

Mais tarde, a autarquia prevê construir um passeio entre a nova rotunda e a rotunda do aeroporto, de acordo com Cristina Gonçalves, uma das arquitetas envolvidas no projeto da requalificação da estrada e implantação da ecovia.