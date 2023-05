Numa resposta por correio eletrónico a questões colocadas pela agência Lusa, a CTI indicou que a alteração da designação da proposta “já foi efetuada” e que a possível localização para o novo aeroporto “denomina-se agora de ‘Vendas Novas’”.

A Lusa questionou a CTI depois de a Câmara de Vendas Novas, no distrito de Évora, ter divulgado que o grupo de peritos que está a estudar a localização do novo aeroporto já tinha corrigido a designação da proposta.

“Depois de numa primeira fase ter sido designada erradamente por ‘Pegões’, a Comissão Técnica Independente corrigiu já a nomeação da proposta”, realçou o município alentejano, num comunicado enviado à Lusa.

Segundo a autarquia, o vice-presidente da Câmara de Vendas Novas, Valentino Salgado Cunha, participou na semana passada numa reunião com responsáveis da CTI, na qual foram abordadas as localizações que avançaram para estudos mais detalhados.

“A localização em Vendas Novas situa-se na zona da Herdade de Carvalhais, tendo sido mencionado que, nos estudos preliminares desenvolvidos até ao momento, os cones de aproximação às pistas não se sobrepõem aos aglomerados urbanos do concelho”, assinalou.

No final de abril, o município tinha reclamado a retificação da proposta de localização do novo aeroporto com a designação “Pegões” para refletir que os terrenos indicados nessa solução pertencem a este concelho do distrito de Évora.

De acordo com a informação disponibilizada na altura pela autarquia, esta solução localiza-se no concelho de Vendas Novas, nomeadamente nas localidades de Afeiteira, Bombel e Piçarras.

Em 27 de abril passado, a CTI anunciou nove opções possíveis para o novo aeroporto, que incluem as cinco definidas pelo Governo e outras quatro, nomeadamente Portela+Alcochete, Portela+Vendas Novas, Rio Frio+Poceirão e Vendas Novas.

As opções definidas pelo Governo são Portela+Montijo, Montijo+Portela, Alcochete, Portela+Santarém e Santarém.